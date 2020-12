Artrite idiopatica giovanile: tofacitinib efficace a 5 anni (Di sabato 19 dicembre 2020) Artrite idiopatica giovanile: tofacitinib sicuro fino a 5 anni e mezzo con efficacia mantenuta in pazienti secondo una nuova analisi Un’analisi ad interim dello studio di estensione a lungo termine (LTE) in aperto su tofacitinib in pazienti con Artrite idiopatica giovanile, presentata all’ultimo congresso annuale dell’ACR, non ha evidenziato nuovi problemi di sicurezza fino a 66 mesi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 19 dicembre 2020)sicuro fino a 5e mezzo con efficacia mantenuta in pazienti secondo una nuova analisi Un’analisi ad interim dello studio di estensione a lungo termine (LTE) in aperto suin pazienti con, presentata all’ultimo congresso annuale dell’ACR, non ha evidenziato nuovi problemi di sicurezza fino a 66 mesi… L'articolo Corriere Nazionale.

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE A DECORSO POLIARTICOLARE (PJIA) PEDIATRICA – IN FASE 3 ABATACEPT È UN PREDITTORE DI MINIM… - malatinvisibili : ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE A DECORSO POLIARTICOLARE (PJIA) PEDIATRICA – IN FASE 3 ABATACEPT È UN PREDITTORE DI MI… - informazionecs : Lavoro e gravidanza, nonostante l’artrite idiopatica giovanile. “Io non sono la mia malattia' - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE – ABATACEPT RISULTA EFFICACE E SICURO ANCHE A LUNGO TERMINE. - malatinvisibili : ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE – ABATACEPT RISULTA EFFICACE E SICURO ANCHE A LUNGO TERMINE. -