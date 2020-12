Flick: “Klopp ha meritato la vittoria di miglior allenatore come la meritavamo io e il mio staff” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco campione d’Europa, è stato stuzzicato sul mancato riconoscimento come migliore allenatore ai FIFA The Best. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono davvero felice per Lewandowski e Neuer, hanno meritato i premi. Entrambi hanno disputato una stagione sensazionale. La non vittoria come migliore allenatore del 2020? La prendiamo sportivamente. Klopp si è guadagnato il premio insieme al suo staff, lo ha meritato proprio come lo avrebbe meritato il mio staff. Ero fra i 3 finalisti, volevo vincere. Ma è finita lì, abbiamo nuovi obiettivi che vogliamo raggiungere. Le vittorie ottenute in questi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Hansi, tecnico del Bayern Monaco campione d’Europa, è stato stuzzicato sul mancato riconoscimentoai FIFA The Best. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono davvero felice per Lewandowski e Neuer, hannoi premi. Entrambi hanno disputato una stagione sensazionale. La nondel 2020? La prendiamo sportivamente.si è guadagnato il premio insieme al suo, lo hapropriolo avrebbeil mio. Ero fra i 3 finalisti, volevo vincere. Ma è finita lì, abbiamo nuovi obiettivi che vogliamo raggiungere. Le vittorie ottenute in questi ...

