Ultime Notizie Roma del 16-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio partire tutti quanti insieme con le vaccinazioni anti covid-19 europeo che potrebbe arrivare presto visto che la valutazione delle è stata anticipata la proposta arriva dalla Commissione Europea con l’ufficio della preside non parla iniziamo lo stesso giorno la sua vita e il vaccino 3 regalo di Natale per tutti i cittadini ma te la dovrà proseguire rimarca La commissaria la salute kyriakides si dovrà aggiungere raggiungere almeno il 70% della popolazione per avere un’idea l’unità sufficiente quindi si dovrà continuare con distanziamento mascherine lavaggio delle mani vertice governo regioni per il via libera al piano vaccini bisogna evitare una verso andata e per questo sono allo studio nuove misure da adottare periodo natalizio per contenere il contagio di ...