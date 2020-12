Ultime Notizie Roma del 16-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)dailynews radiogiornale dalla redazione in studio Giuliano che nel primo piano bisogna evitare una terza Ondata e per questo sono allo studio nuove misure da adottare nel periodo natalizio per contenere i contatti Franceschini dice È tempo di scelte rigorose intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani il GTA Si raccomanda misure più restrittive una riunione del premier con i capi delegazione dovrebbe tenersi in giornata ieri con te ha fatto sapere che ha lo studio qualche anteriore neanche per la riapertura delle scuole il 7 gennaio mozione della maggioranza sui divieti di spostamento tra comuni serve equità fra quelli più piccoli e quindi maggiori calo nei ricoveri ma nelle24 ore i morti sono stati 846 165 dei quali in Veneto mai così tanti e nel turismo È il comparto più colpito dalla crisi pandemica nel mondo ...