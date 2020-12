Il Cesare Cremonini di «Let them talk. Ogni canzone è una storia» è una scoperta a sé (Di martedì 15 dicembre 2020) Per chi è cresciuto detestando neanche troppo cordialmente 50 Special, i Lùnapop e le loro smargiassate non è semplice da ammettere, ma va fatto: Cesare Cremonini nel corso degli anni si è dimostrato un cantautore con i contro... canti e occupa ormai a pieno titolo uno sgabello di rilievo sul palco del gotha del panorama musicale italiano. Cremonini è sopravvissuto allo tsunami di fama esagerata che l’ha travolto quando era adolescente e, archiviata la parentesi della band e cominciata la carriera da solista, se n’è in buona parte fregato dei discografici che lo avevano sotto contratto e ha scritto sempre le canzoni che voleva scrivere, con lunghezze poco radiofoniche, code strumentali, dinamiche, suoni tendenzialmente prodotti da esseri umani: brani pop ma non ruffiani né pensati per essere commerciali. Negli ultimi lavori, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Per chi è cresciuto detestando neanche troppo cordialmente 50 Special, i Lùnapop e le loro smargiassate non è semplice da ammettere, ma va fatto:nel corso degli anni si è dimostrato un cantautore con i contro... canti e occupa ormai a pieno titolo uno sgabello di rilievo sul palco del gotha del panorama musicale italiano.è sopravvissuto allo tsunami di fama esagerata che l’ha travolto quando era adolescente e, archiviata la parentesi della band e cominciata la carriera da solista, se n’è in buona parte fregato dei discografici che lo avevano sotto contratto e ha scritto sempre le canzoni che voleva scrivere, con lunghezze poco radiofoniche, code strumentali, dinamiche, suoni tendenzialmente prodotti da esseri umani: brani pop ma non ruffiani né pensati per essere commerciali. Negli ultimi lavori, ...

