“Questa cosa non deve uscire…”. Ma ormai è tardi: Samantha De Grenet, in lacrime al GF Vip, confessa tutto a Filippo Nardi (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’impatto con la casa più spiata d’Italia può avere effetti psicologicamente destabilizzanti. Ne è la prova quanto è avvenuto a Samantha De Grenet che, entrata appena venerdì scorso, ha già avuto un primo crollo emotivo. tutto è avvenuto mentre Samantha stava parlando con un’altra new entry, Filippo Nardi. Ebbene la showgirl si è lasciata andare e ha ammesso di sentire già la mancanza del figlio e del marito. Samantha non è certo la prima e non sarà l’ultima a sentirsi sola e a soffrire la distanza dai propri affetti più cari. La stessa Elisabetta Gregoraci ha addirittura abbandonato la casa per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco e poter trascorrere il Natale con lui. Ovviamente la decisione di Elisabetta è figlia di un percorso diverso, caratterizzato dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’impatto con la casa più spiata d’Italia può avere effetti psicologicamente destabilizzanti. Ne è la prova quanto è avvenuto aDeche, entrata appena venerdì scorso, ha già avuto un primo crollo emotivo.è avvenuto mentrestava parlando con un’altra new entry,. Ebbene la showgirl si è lasciata andare e ha ammesso di sentire già la mancanza del figlio e del marito.non è certo la prima e non sarà l’ultima a sentirsi sola e a soffrire la distanza dai propri affetti più cari. La stessa Elisabetta Gregoraci ha addirittura abbandonato la casa per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco e poter trascorrere il Natale con lui. Ovviamente la decisione di Elisabetta è figlia di un percorso diverso, caratterizzato dalla ...

