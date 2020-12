In memoria di Myriam Catania non è un coccodrillo

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Va bene essere profeti, come nel caso di Casadilego, ma fino a un certo punto e restando sempre nel limite della norma. Fatta questa doverosa premessa, ma anche gli scongiuri del caso nell’eventualità foste scaramantici, spieghiamo perché al Grande Fratello Vip 5 manchi terribilmente una concorrente come, uscita di scena forse troppo presto per dinamiche ahinoi incomprensibili. Samantha De Grenet e Sonia non colmano l’assenza dellaIn questi ultimi giorni, il pubblico di Canale 5 ha visto l’ingresso nella casa più spiata dagli italiani della De Grenet e della Lorenzini, oltre che di Filippo Nardi: e se la prima si è regalata inconsapevolmente un blocco nella prossima puntata per l’interesse mostrato dallo stesso Nardi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di adottare la strategia stile Selvaggia Roma, ...