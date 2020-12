F1, Lewis Hamilton: “Rinnovo? Sarebbe un bel regale di Natale” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Mondiale 2020 di F1 è andato definitivamente in archivio e Lewis Hamilton ha concluso le proprie fatiche di un campionato letteralmente dominato dall’asso nativo di Stevenage (Gran Bretagna). Il terzo posto di Yas Marina è maggiormente frutto dei giorni difficili legati al Covid-19 e infatti LH44 è parso lontano parente di quello che si è potuto apprezzare nel corso dell’intera annata. Tuttavia, l’alfiere di Brackley ha potuto festeggiare il suo settimo titolo con doveroso anticipo e può guardare al futuro con grande convinzione. Ecco, la parola “futuro” stuzzica decisamente la fantasia perché nei fatti un rinnovo di contratto ancora non c’è e, stando alle dichiarazioni di Toto Wolff, bisognerà ancora un po’ aspettare. Sorprese all’orizzonte? Probabilmente no, tenuto conto dell’entry-list provvisoria del Mondiale 2021 nella quale ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Mondiale 2020 di F1 è andato definitivamente in archivio eha concluso le proprie fatiche di un campionato letteralmente dominato dall’asso nativo di Stevenage (Gran Bretagna). Il terzo posto di Yas Marina è maggiormente frutto dei giorni difficili legati al Covid-19 e infatti LH44 è parso lontano parente di quello che si è potuto apprezzare nel corso dell’intera annata. Tuttavia, l’alfiere di Brackley ha potuto festeggiare il suo settimo titolo con doveroso anticipo e può guardare al futuro con grande convinzione. Ecco, la parola “futuro” stuzzica decisamente la fantasia perché nei fatti un rinnovo di contratto ancora non c’è e, stando alle dichiarazioni di Toto Wolff, bisognerà ancora un po’ aspettare. Sorprese all’orizzonte? Probabilmente no, tenuto conto dell’entry-list provvisoria del Mondiale 2021 nella quale ...

