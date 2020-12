Ansia PSG | brutto fallo su Neymar | si teme un lungo stop – VIDEO

(Di lunedì 14 dicembre 2020) #PSGOL La cheville dea tourné sur une grosse faute de T. Mendes !! ????????##ldc pic.twitter.com/ebiSXNIEWD— panamera (@Panamer55590258) December 13, 2020 Il Paris Saint-Germain è inper le condizioni di: l’attaccante brasiliano ha subito un grave infortunio alla caviglia Bruttissima serata per il Paris Saint-Germain, sconfitta in casa dal Lione e inper le condizioni fisiche di. Il fuoriclasse brasiliano è uscito in barella nel finale di gara dopo un gravecommesso da Tiago Mendes. Nelle prossime ore verrà stabilita l’entità dell’infortunio occorso a. Leggi su Calcionews24.com

Il Paris Saint-Germain è in ansia per le condizioni di Neymar: l'attaccante brasiliano ha subito un grave infortunio alla caviglia ...Ultimi 90 minuti di fuoco per l‘Inter. Si gioca tutto in casa contro lo Shakhtar. Occhio al campo, ma anche alle notizie che arrivano da Madrid, dove un pari manderebbe a casa gli uomini di Conte. Il ...