Paolo Rossi, il figlio Alessandro svela: "Gliel'ho promesso" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo Rossi è scomparso ieri, il 38enne figlio Alessandro lo ricorda in un'intervista: "Glielo devo, gliel'ho promesso. Non si preoccupi" Una lunga malattia, incurabile, ha portato via ieri Paolo Rossi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

