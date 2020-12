Dl ristori: Ag. Entrate, contributi a fondo perduto e ristori erogati ammontano a più di 9 mld (2) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'Agenzia delle Entrate ha eseguito tutti gli accrediti previsti dal Decreto Rilancio, in totale 6,6 miliardi di euro. Inoltre, in seguito all'entrata in vigore dei 4 Decreti ristori, sono stati erogati automaticamente gli indennizzi agli operatori delle categorie economiche individuate nei decreti stessi, si tratta di 613 mila contribuenti, per un valore di oltre 2,3 miliardi di euro. Quindi, in totale si tratta di quasi 9 miliardi già erogati. In particolare, riguardo la rapidità nelle operazioni di accredito per i contributi del decreto rilancio, dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo, l'Agenzia ha impiegato un paio di settimane, mentre i pagamenti automatici del primo Decreto ristori, sono stati completati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'Agenzia delleha eseguito tutti gli accrediti previsti dal Decreto Rilancio, in totale 6,6 miliardi di euro. Inoltre, in seguito all'entrata in vigore dei 4 Decreti, sono statiautomaticamente gli indennizzi agli operatori delle categorie economiche individuate nei decreti stessi, si tratta di 613 mila contribuenti, per un valore di oltre 2,3 miliardi di euro. Quindi, in totale si tratta di quasi 9 miliardi già. In particolare, riguardo la rapidità nelle operazioni di accredito per idel decreto rilancio, dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo, l'Agenzia ha impiegato un paio di settimane, mentre i pagamenti automatici del primo Decreto, sono stati completati ...

pipposcifo1 : RT @antonellocapor2: Due buone notizie e una cattiva da @lastampa. La cattiva: i soldi erano pochi. Le buone: in un mese agenzia delle entr… - Agenparl : COMUNICATO STAMPA AGENZIA ENTRATE - Ristori e contributi a fondo perduto: superata quota 9 mld di euro. Inviati i b… - engu64 : RT @antonellocapor2: Due buone notizie e una cattiva da @lastampa. La cattiva: i soldi erano pochi. Le buone: in un mese agenzia delle entr… - Antipiretico1 : RT @antonellocapor2: Due buone notizie e una cattiva da @lastampa. La cattiva: i soldi erano pochi. Le buone: in un mese agenzia delle entr… - BabbaiFabry : RT @antonellocapor2: Due buone notizie e una cattiva da @lastampa. La cattiva: i soldi erano pochi. Le buone: in un mese agenzia delle entr… -