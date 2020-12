Rimini, incendio in un residence: morta una donna (Di martedì 8 dicembre 2020) incendio in un residence: dramma terribile a San Giuliano a Rimini. Nel disastro è morta una donna di 37 anni che ha provato a rifugiarsi in bagno. Choc a Rimini: una donna di 37 anni è morta la scorsa notte a causa di un incendio. Il rogo, come riporta l’ANSA, si è innescato nel residence L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)in un: dramma terribile a San Giuliano a. Nel disastro èunadi 37 anni che ha provato a rifugiarsi in bagno. Choc a: unadi 37 anni èla scorsa notte a causa di un. Il rogo, come riporta l’ANSA, si è innescato nelL'articolo proviene da Inews.it.

