Mes e Recovery Fund, quanto è concreto il rischio di una crisi di governo (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Raccontano nel Movimento 5 stelle che anche Di Battista ha dato una mano per convincere i riottosi sulla riforma del Mes a fare un passo indietro. Per non lasciare a Renzi - questa la spiegazione che ha fornito ai suoi - il pretesto per rompere. La richiesta dei pentastellati, dopo 48 ore di 'full immersion', è quella di inserire nella risoluzione che dovrà essere presentata domani "la logica a pacchetto", ovvero pure l'introduzione di altri meccanismi come, ad esempio, l'Edis. "Sarà un fondo di garanzia per i depositi bancari", ha spiegato soddisfatta la Lezzi. "È un buon punto di caduta. Chi non vota lo fa solo per motivi personali e contro la posizione del Movimento", spiega un 'big' M5s. Al momento la 'fronda' dovrebbe essere rappresentata da sei o sette senatori, tra questi vengono annoverati i nomi di Granato, Crucioli, Lannutti, Vanin, L'Abbate, altri potrebbero non ...

