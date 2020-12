Ginnastica artistica | l’Italia non ci sarà agli Europei I motivi della scelta

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020)ha deciso di non partecipare2020 di. La rassegna continentale è in programma in due tranche, sempre a Mersin (Turchia): gli uomini saranno protagonisti dal 9 al 13 dicembre, le donne scenderanno in pedana dal 17 al 20 dicembre. Le nostre Nazionali, però, resteranno a casa e le motivazioni sono ampiamente valide, condivisibili e comprensibili: non si volerà verso la terra anatolica per ragioni legate all’emergenza sanitaria. La pandemia sta colpendo tutto il mondo e al momento è sconsigliato andare all’estero, soprattutto in determinati Paesi (come appunto la Turchia). La presa di posizione adottata dalla nostra Federè tutt’altro che isolata, anzi. Il Presidente Gherardo Tecchi, il Consiglio, i Direttori Tecnici sono convenuti a ...