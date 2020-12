“Si è verificato un errore temporaneo”: l’app Io per il cashback non funziona (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tutto pronto per il nuovo cashback, il meccanismo di rimborso di Stato del 10% sulle spese con carte, bancomat e app che partirà dall’8 dicembre? Per ricevere il rimborso bisogna bisogna munirsi di Spid, l’identità digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, o carta d’identità elettronica. Poi va scaricata sul telefonino la app Io, con l’ultimo aggiornamento che renderà operativo il servizio nella sezione ‘Portafoglio’. Ultima mossa registrare le carte o gli altri metodi di pagamento con cui si intende partecipare al programma e indicare il codice Iban su cui si vuole ricevere il rimborso. Chi già ha registrato le sue carte sulla app dovrà solo cliccare sul pulsante ‘Attiva il cashback’. Ed è proprio qui che casca l’asino. l’app Io infatti, tramite il suo profilo Twitter annuncia che “alcuni utenti rilevano un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tutto pronto per il nuovo, il meccanismo di rimborso di Stato del 10% sulle spese con carte, bancomat e app che partirà dall’8 dicembre? Per ricevere il rimborso bisogna bisogna munirsi di Spid, l’identità digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, o carta d’identità elettronica. Poi va scaricata sul telefonino la app Io, con l’ultimo aggiornamento che renderà operativo il servizio nella sezione ‘Portafoglio’. Ultima mossa registrare le carte o gli altri metodi di pagamento con cui si intende partecipare al programma e indicare il codice Iban su cui si vuole ricevere il rimborso. Chi già ha registrato le sue carte sulla app dovrà solo cliccare sul pulsante ‘Attiva il’. Ed è proprio qui che casca l’asino.Io infatti, tramite il suo profilo Twitter annuncia che “alcuni utenti rilevano un ...

zazoomblog : “Si è verificato un errore temporaneo”: l’app Io per il cashback non funziona - #verificato #errore #temporaneo”: - Iperbole_ : @TranslAAttitude @ROBZIK Avevo verificato la notizia anche su siti esteri e pare si trattasse di suo figlio - neXtquotidiano : 'Si è verificato un errore temporaneo': l'app Io per il #cashback non funziona - ILSOTRANTO : #Candreva Candreva stringe l’orecchio di Tonali | Tifosi furiosi L’episodio si è verificato nel corso del secondo… - bibierre : E Sant'Ambrogio inizia con l'inutile tentativo di inserire i metodi di pagamento sulla app @IOitaliait Tante belle… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si verificato SNAI – Europa League: italiane favorite Napoli, colpo qualificazione a 1,80 Fortune Italia