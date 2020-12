Fedez "pedinato e spiato". "Chi sei?", poi lo schiaffo. Seguito in auto, cosa non torna in Questura (Di sabato 5 dicembre 2020) pedinato e spiato. Fedez è al centro di un giallo milanese e internazionale. Il sospetto lo sgancia il Corriere della Sera, che ripercorre quanto accaduto giovedì 26 novembre nel lussuoso quartiere milanese di Citylife. Intorno alle 10 e mezza di sera il rapper, marito di Chiara Ferragni, chiama a casa e avverte: "C'è una macchina che mi sta seguendo". Un 39enne calabrese che si presenta come "addetto alla sicurezza" di Fedez a quel punto chiama il 112. Si muove una volante, che intercetta la Lamborghini da 200mila euro di Fedez e il Suv Bmw che, almeno a detta del cantante e imprenditore musicale, lo sta seguendo. Appena le auto si fermano, Fedez scende minaccioso e si avvicina al "pedinatore". "Chi sei?", e giù uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020)è al centro di un giallo milanese e internazionale. Il sospetto lo sgancia il Corriere della Sera, che ripercorre quanto accaduto giovedì 26 novembre nel lussuoso quartiere milanese di Citylife. Intorno alle 10 e mezza di sera il rapper, marito di Chiara Ferragni, chiama a casa e avverte: "C'è una macchina che mi sta seguendo". Un 39enne calabrese che si presenta come "addetto alla sicurezza" dia quel punto chiama il 112. Si muove una volante, che intercetta la Lamborghini da 200mila euro die il Suv Bmw che, almeno a detta del cantante e imprenditore musicale, lo sta seguendo. Appena lesi fermano,scende minaccioso e si avvicina al "re". "Chi?", e giù uno ...

