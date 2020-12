All Together Now 2020: anticipazioni e concorrenti della semifinale (Di sabato 5 dicembre 2020) All Together Now 2020: anticipazioni e concorrenti semifinale, quinta puntata 5 dicembre Questa sera, sabato 5 dicembre 2020, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda All Together Now, il game show con la conduzione di Michelle Hunziker. Quest’anno il programma porta sui piccoli schermi una terza edizione piena di novità, a partire dalla giuria vip che si allarga: in principio c’era soltanto J-Ax a dare “una mano” alla conduttrice svizzera, ma quest’anno sono presenti altri tre vip a comporre una giuria stellata il cui voto sarà molto importante. Non potrà mancare la presenza del Muro Umano, composto da 100 personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che dovranno valutare la performance dei 9 concorrenti rimasti che ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020) AllNow, quinta puntata 5 dicembre Questa sera, sabato 5 dicembre, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda AllNow, il game show con la conduzione di Michelle Hunziker. Quest’anno il programma porta sui piccoli schermi una terza edizione piena di novità, a partire dalla giuria vip che si allarga: in principio c’era soltanto J-Ax a dare “una mano” alla conduttrice svizzera, ma quest’anno sono presenti altri tre vip a comporre una giuria stellata il cui voto sarà molto importante. Non potrà mancare la presenza del Muro Umano, composto da 100 personaggi del mondomusica e dello spettacolo che dovranno valutare la performance dei 9rimasti che ...

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 5 DICEMBRE 2020: IL RICORDO DI STEFANO D'ORAZIO, ALL TOGETHER NOW E TANTI FILM - CinguettaTV : Stasera 'meritatamente' ALL TOGETHER NOW guadagna l'importante serata del sabato su Canale 5. @m_hunziker i giudici… - fabio_blob_ : RT @QuiMediaset_it: Siete pronti per la semifinale di #AllTogetherNow? In prima serata su #Canale5 Conduce @m_hunziker - MarcoDreamer94 : RT @QuiMediaset_it: Siete pronti per la semifinale di #AllTogetherNow? In prima serata su #Canale5 Conduce @m_hunziker - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #AllTogetherNow? In prima serata su #Canale5 Conduce @m_hunziker -