Astro’s Playroom | “non ci sono piani” per DLC o sequel

"Incoraggiante la reazione della critica ad Astro's Playroom", dice Nicolas Doucet di Team Asobi, "ma niente garanzie su DLC o sequel" Il titolo di lancio incluso con PS5, Astro's Playroom, si è da subito dimostrato quanto mai popolare tra critica e pubblico, ma Team Asobi non ha al momento alcun piano per i DLC o un sequel vero e proprio. In seguito a un articolo pubblicato sulla rivista di settore Edge, un'intervista al capo di Sony Japan Studio Nicolas Doucet ha fatto luce sulla situazione poco chiara della neonata IP della scuderia azzurra. A rendere sibillino il contesto del robottino, infatti, ha inavvertitamente provveduto un recente post del blog di PlayStation, secondo il quale "Astro tornerà presto con altre notizie". La situazione di Astro's ...

