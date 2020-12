Prima Neve a Udine e Trieste

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sul Monte Lussari, come indica l’Osmer Arpa, il termometro segna stamani -11 gradi; e sul Monte Zoncolan -6,7; a1 grado, a3.Da ieri soffia sul capoluogo regionale una Bora che è andata progressivamente intensificandosi e, secondo le previsioni, potrebbe rafforzarsi con il trascorrere delle ore.

poliziadistato : #2dicembre diverse città del Nord Italia si sono svegliate sotto la prima #neve Raccomandiamo prudenza alla guida… - ddave_92 : La #neve a Milano è bella il primo giorno, la prima ora, i primi 5 minuti. - MeteoItalia16 : La prima #neve è arrivata... Inattesa e, come sempre, meravigliosa! #snow - GHERARDIMAURO1 : RT @poliziadistato: #2dicembre diverse città del Nord Italia si sono svegliate sotto la prima #neve Raccomandiamo prudenza alla guida e ri… - LiguriaNotizie : Caduta la prima neve, l’entroterra ligure si risveglia imbiancato -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Neve

Genova24.it

Firenze, 2 dicembre 2020 - Le previsioni meteo l'avevano annunciata ed è arrivata: nevica in Toscana localmente fino ai 500 metri. E il freddo che fa capolino anche nelle città in pianura fa capire ch ...Come da previsioni, dicembre porta con sé la prima neve sul nord Italia. Cuneo questa mattina si è svegliata avvolta dalla neve, una sorpresa gra ...