Chi si può invitare al cenone di Natale? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ogni anno l'ipotesi di rivedere parenti altrimenti estranei a Natale crea ribrezzo e raccapriccio. Quest'anno che c'è un'ottima ragione per evitarlo, la pandemia di COVID-19, sembra che tutti possiedano un salone degno di Buckingam Palace che si offende se non sono presenti almeno una 30ina di invitati al cenone. Quante sono le persone che si potranno invitare? La raccomandazione, perché non ci saranno gli elfi di Babbo Natale a controllare casa per casa, sarà quella di evitare i raduni con i non conviventi, spiega La Stampa: Il cenone di Natale e quello del primo dell'anno con tintinnio di calici, baci e abbracci non saranno vietati dal decreto, che però sconsiglierà fortemente i raduni tra familiari non conviventi e amici quando non sia possibile mantenere il distanziamento di un ...

