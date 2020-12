"Basta cerimonie via Zoom, gli Oscar 2021 saranno dal vivo": l'annuncio dell'Academy (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Basta cerimonie via Zoom, gli Oscar 2021 saranno di persona e dal vivo. Lo ha annunciato un portavoce dell’Academy of Motion Arts and Sciences in esclusiva a Variety. L’annuale “notte delle stelle” teletrasmessa sulla Abc era stata spostata quest’anno al 25 aprile 2021 a causa della pandemia. La speranza è che le sale tornino ad essere aperte per quella data (permettendo così a più film di partecipare) ma anche se ciò non dovesse accadere l’idea è di organizzare la consegna dei premi come nel passato. Resta comunque il dubbio su quante persone saranno ammesse al Dolby Theater, dove la cerimonia si svolge tradizionalmente e che ha una capacità di 3400 posti, e se molte ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020)via, glidi persona e dal. Lo ha annunciato un portavoceof Motion Arts and Sciences in esclusiva a Variety. L’annuale “nottee stelle” teletrasmessa sulla Abc era stata spostata quest’anno al 25 aprilea causaa pandemia. La speranza è che le sale tornino ad essere aperte per quella data (permettendo così a più film di partecipare) ma anche se ciò non dovesse accadere l’idea è di organizzare la consegna dei premi come nel passato. Resta comunque il dubbio su quante personeammesse al Dolby Theater, dove la cerimonia si svolge tradizionalmente e che ha una capacità di 3400 posti, e se molte ...

