Muore per tumore | comunità tarantina chiede giustizia per il piccolo Vincenzo

Non ce l'ha fatta Vincenzo, il bimbo di 10 anni di Taranto morto per un raro tumore alla ossa causato dall'ex acciaieria Ilva.

Da dicembre del 2019 lottava con contro un linfoma linfoblastico primitivo delle ossa. Qualche mese fa vi avevamo raccontato la sua storia tramite le parole di papà Francesco.

Bimbo morto per tumore a Taranto

Vincenzo Semeraro, il bimbo di 10 anni di Taranto morto per un tumore alle ossa, nelle ultime settimane aveva contratto anche il covid.

Da dicembre del 2019 lottava con contro un linfoma linfoblastico primitivo delle ossa. Qualche mese fa vi avevamo raccontato la sua storia tramite le parole di papà Francesco. Vincenzo Semeraro, il bimbo di 10 anni di Taranto morto per un tumore alle ossa, nelle ultime settimane aveva contratto anche il covid.