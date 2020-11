Sardegna, il maltempo provoca vittime e dispersi. Bitti travolta da un’onda di acqua e fango – Le immagini (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo la Calabria nei giorni scorsi, è la volta della Sardegna. Il maltempo si sta abbattendo sul Nuorese: a Bitti sono tre le vittime dell’alluvione che si sta abbattendo sul paese: un uomo è stato travolto dall’acqua nel suo fuoristrada, mentre un anziano è morto annegato in casa. C’è anche una terza vittima, confermata da Regione e Protezione Civile: non è chiaro se si stratti di uhna donna anziana dispersa da diverse ore o di un’altra persona che pure risulta dispersa. Protezione civile, forze dell’ordine, Vigili del fuoco sono sul posto. Il sindaco Giuseppe Ciccolini, sta coordinando le operazioni di soccorso che vedono coinvolti anche volontari e barracelli. Il tuo browser non supporta il tag iframe Video ANSA Sant’Antioco Alcuni tecnici dell’Enel, hanno superato una frana e ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo la Calabria nei giorni scorsi, è la volta della. Ilsi sta abbattendo sul Nuorese: asono tre ledell’alluvione che si sta abbattendo sul paese: un uomo è stato travolto dall’nel suo fuoristrada, mentre un anziano è morto annegato in casa. C’è anche una terza vittima, confermata da Regione e Protezione Civile: non è chiaro se si stratti di uhna donna anziana dispersa da diverse ore o di un’altra persona che pure risulta dispersa. Protezione civile, forze dell’ordine, Vigili del fuoco sono sul posto. Il sindaco Giuseppe Ciccolini, sta coordinando le operazioni di soccorso che vedono coinvolti anche volontari e barracelli. Il tuo browser non supporta il tag iframe Video ANSA Sant’Antioco Alcuni tecnici dell’Enel, hanno superato una frana e ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA - XeVie126 : RT @SardegnaG: Altro #VIDEO che abbiamo ricevuto dal nuorese #meteo #maltempo #Sardegna - Dan_skorpio87 : RT @see_lallero: ++ 3 vittime a Bitti, il paese è isolato ++ #maltempo #sardegna -