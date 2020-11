Crolla mobilificio nel Napoletano | immagini impressionanti | la rassicurazione VIDEO

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) – Terrore e paura questa mattina a Poggiomarino, dove èto ilCutolo di via Nuova San Marzano. Un forte boato ha svegliato la città della provincia di Napoli. “Se ne caduto tutto” spiegano i cittadini scesi in strada. Sul posto sono sopraggiunti repentinamente i vigili del fuoco insieme ai militari dell’Arma, al momento, fortunatamente, pare che non ci siano persone all’interno. La situazione sembra difatti sotto controllo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il crollo di un mobilificio a Poggiomarino in via Nuova San Marzano aveva fatto temere il peggio per i residenti della città. Gli inquirenti dopo aver ascoltato gli operai della ditta che in questi gi ...Attimi di paura a Poggiomarino per il crollo dello stabile che ospitava il mobilificio Cutolo. Dramma sfiorato in via Nuova San Marzano dove oltre a carabinieri e vigili del fuoco sono accorsi ...