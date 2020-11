Steam dà il via ai Saldi Autunnali! (Di giovedì 26 novembre 2020) I Saldi Autunnali di Steam sono arrivati, portando gli sconti stagionali su migliaia di giochi. Anche la stagione degli Steam Awards è iniziata, con l'apertura delle nomination. Potete votare e ottenere gli sconti da ora fino al 1 dicembre alle ore 19. Come sempre, ci sono giochi di un certo peso in sconto come potete vedere sulla pagina dedicata dello store. Ad esempio, troviamo Star Wars Jedi: Fallen Order a 23,99 Euro con uno sconto del 60% sul prezzo di partenza, Civilization 6 a 14,99 scontato del 75%, Death Stranding a 29,99 scontato del 50%, Far Cry 5 a 11,99 scontato dell'80% e F1 2020 a 27,49 con il 50% di sconto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) IAutunnali disono arrivati, portando gli sconti stagionali su migliaia di giochi. Anche la stagione degliAwards è iniziata, con l'apertura delle nomination. Potete votare e ottenere gli sconti da ora fino al 1 dicembre alle ore 19. Come sempre, ci sono giochi di un certo peso in sconto come potete vedere sulla pagina dedicata dello store. Ad esempio, troviamo Star Wars Jedi: Fallen Order a 23,99 Euro con uno sconto del 60% sul prezzo di partenza, Civilization 6 a 14,99 scontato del 75%, Death Stranding a 29,99 scontato del 50%, Far Cry 5 a 11,99 scontato dell'80% e F1 2020 a 27,49 con il 50% di sconto. Leggi altro...

