Maradona, la camera ardente alla Casa Rosada. In migliaia in fila per rendere omaggio alla salma del Pibe de Oro (Di giovedì 26 novembre 2020) La bandiera dell’Argentina e la “camiseta” dell’Albiceleste, rigorosamente con il numero 10, ad avvolgere il feretro di Diego Armando Maradona, scomparso ieri all’età di 60 anni (leggi l’articolo). Alle 6 di Buenos Aires (le 10 in Italia) le porte della Casa Rosada, il palazzo presidenziale dove è stata allestita la camera ardente del Pibe de Oro, sono state aperte al pubblico. Tante persone in fila da questa notte per l’ultimo saluto al campione che ha portato l’Argentina sul tetto del mondo nel 1986. C’è stato anche qualche momento di tensione, con il servizio di sicurezza chiamato a riportare la calma e a far rispettare la fila oltre che le norme anti-Covid. La Casa Rosada rimarrà aperta fino alle 16 di Buenos ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) La bandiera dell’Argentina e la “camiseta” dell’Albiceleste, rigorosamente con il numero 10, ad avvolgere il feretro di Diego Armando, scomparso ieri all’età di 60 anni (leggi l’articolo). Alle 6 di Buenos Aires (le 10 in Italia) le porte della, il palazzo presidenziale dove è stata allestita ladelde Oro, sono state aperte al pubblico. Tante persone inda questa notte per l’ultimo saluto al campione che ha portato l’Argentina sul tetto del mondo nel 1986. C’è stato anche qualche momento di tensione, con il servizio di sicurezza chiamato a riportare la calma e a far rispettare laoltre che le norme anti-Covid. Larimarrà aperta fino alle 16 di Buenos ...

GoalItalia : Mancano ore all'apertura della camera ardente di Maradona alla Casa Rosada, il palazzo della presidenza argentina,… - Agenzia_Ansa : La salma di Diego Armando #Maradona è arrivata alla Casa Rosada, la sede presidenziale a Buenos Aires, dove è stata… - SkyTG24 : Morte di Maradona, da oggi a sabato la camera ardente a Buenos Aires. LIVE - Lotus3Patrizia : RT @RepubblicaTv: Addio a Maradona, in migliaia in fila per la camera ardente alla Casa Rosada: La salma di Diego Armando Maradona è stata… - MARESITAS : RT @fanpage: Camera ardente Maradona, l’ultimo straziante saluto di migliaia di tifosi -