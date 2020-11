Auto ibride ed elettriche - Nove persone su dieci le comprererebbero, ma pochi le conoscono davvero (Di mercoledì 25 novembre 2020) Poco meno di Nove persone su dieci si dicono pronte ad acquistare vetture ibride o completamente elettriche: è quanto emerge da un sondaggio condotto da Areté su un campione composto per il 70% da uomini e per il 30% da donne, di età compresa tra i 35 e i 65 anni. Alla base, però, permangono ancora dubbi e alcune incertezze, soprattutto legati ai costi e ai tempi di ricarica delle vetture. Listini troppo cari. Consultando i dati, emerge che l'87% degli intervistati comprerebbe un'Auto elettrica, mentre la percentuale sale al 95% per una vettura ibrida. In entrambi i casi, le motivazioni principali sono di carattere ambientale (per il 38%) ed economico, come il risparmio sul rifornimento e l'esenzione, anche solo parziale, dal pagamento del bollo. Sette persone su ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 novembre 2020) Poco meno disusi dicono pronte ad acquistare vettureo completamente: è quanto emerge da un sondaggio condotto da Areté su un campione composto per il 70% da uomini e per il 30% da donne, di età compresa tra i 35 e i 65 anni. Alla base, però, permangono ancora dubbi e alcune incertezze, soprattutto legati ai costi e ai tempi di ricarica delle vetture. Listini troppo cari. Consultando i dati, emerge che l'87% degli intervistati comprerebbe un'elettrica, mentre la percentuale sale al 95% per una vettura ibrida. In entrambi i casi, le motivazioni principali sono di carattere ambientale (per il 38%) ed economico, come il risparmio sul rifornimento e l'esenzione, anche solo parziale, dal pagamento del bollo. Settesu ...

