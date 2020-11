Inter-Real Madrid, Conte: “Per noi è una finale” (Di martedì 24 novembre 2020) Inter-Real Madrid, Conte: “Una gara molto difficile. Possiamo giocarcela e dobbiamo vincere se vogliamo passare il turno”. MILANO – Vigilia di Inter-Real Madrid per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di San Siro, in programma alle 21 di mercoledì 25 novembre. Inter-Real Madrid, la conferenza stampa di Antonio Conte In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha le idee chiare sul valore della sfida: “Per noi è come una finale – ha ammesso Conte, riportato da tuttomercatoweb.com – non abbiamo vie di scampo dopo i risultati delle scorse partite . Se vogliamo, possiamo e all’andata lo abbiamo dimostrato , servono i tre ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020): “Una gara molto difficile. Possiamo giocarcela e dobbiamo vincere se vogliamo passare il turno”. MILANO – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di San Siro, in programma alle 21 di mercoledì 25 novembre., la conferenza stampa di AntonioIn conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha le idee chiare sul valore della sfida:noi è come una finale – ha ammesso, riportato da tuttomercatoweb.com – non abbiamo vie di scampo dopo i risultati delle scorse partite . Se vogliamo, possiamo e all’andata lo abbiamo dimostrato , servono i tre ...

