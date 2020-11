Contratti chiusi per coronavirus: ecco la novità nel dl Giustizia (Di domenica 22 novembre 2020) Il dl Giustizia ha ricevuto l’ok della Camera e quindi ormai è legge, essendo stato approvato in via definitiva. Tra le varie rilevanti disposizioni che tale provvedimento introduce, ce n’è una che merita qui particolare considerazione. Ci riferiamo alla previsione del tentativo obbligatorio di mediazione, prima di citare per danni colui il quale si è reso inadempiente rispetto ad uno o più obblighi contrattuali, a causa del vero e proprio “terremoto” socio-economico, oltre che sanitario, rappresentato dall’epidemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono i contenuti di questa novità. Se ti interessa saperne di più sulla specifica procedura denominata “negoziazione assistita”, come funziona, da quale legge è regolata e chi può farla, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 22 novembre 2020) Il dlha ricevuto l’ok della Camera e quindi ormai è legge, essendo stato approvato in via definitiva. Tra le varie rilevanti disposizioni che tale provvedimento introduce, ce n’è una che merita qui particolare considerazione. Ci riferiamo alla previsione del tentativo obbligatorio di mediazione, prima di citare per danni colui il quale si è reso inadempiente rispetto ad uno o più obblighi contrattuali, a causa del vero e proprio “terremoto” socio-economico, oltre che sanitario, rappresentato dall’epidemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono i contenuti di questa. Se ti interessa saperne di più sulla specifica procedura denominata “negoziazione assistita”, come funziona, da quale legge è regolata e chi può farla, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

Matteo07294851 : i documenti notificati a indirizzi di posta elettronica certificata di cui nessuno ha le password, contratti per ac… - segnalatore_il : @todorov_denis stanno cercando di guadagnare tempo perché i contratti per i #vaccini non sono ancora chiusi ..... u… - CIaudiaGiulia : La questione della trasparenza dell'#algorithm non è relativa tanto a vederlo ma a conoscerne i criteri e le modali… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Contratti chiusi