Gianni Morandi sul Covid: “Stiamo attenti a questo Natale” (Di venerdì 20 novembre 2020) Natale in famiglia e poche persone a tavola. Gianni Morandi sul Covid invita a porre attenzione massima alle prossime festività natalizie, onde evitare di incorrere in una terza ondata di Coronavirus rovinosa per tutti. L’esigenza è quella di uscire al più presto da questo stato di emergenza, evitando ogni gesto che possa mettere ulteriormente a rischio la salute di ognuno. Per questo motivo, le feste di Natale andrebbero trascorse in famiglia, evitando grandi pranzi con decine di persone. Gianni Morandi sul Covid interviene nel programma Giletti 102.5 su RTL, condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli. L’artista racconta di una ragazza di 21 anni deceduta a Bologna a causa del Coronavirus e a tutti i negazionisti rimprovera: “Non è vero ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Natale in famiglia e poche persone a tavola.sulinvita a porre attenzione massima alle prossime festività natalizie, onde evitare di incorrere in una terza ondata di Coronavirus rovinosa per tutti. L’esigenza è quella di uscire al più presto dastato di emergenza, evitando ogni gesto che possa mettere ulteriormente a rischio la salute di ognuno. Permotivo, le feste di Natale andrebbero trascorse in famiglia, evitando grandi pranzi con decine di persone.sulinterviene nel programma Giletti 102.5 su RTL, condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli. L’artista racconta di una ragazza di 21 anni deceduta a Bologna a causa del Coronavirus e a tutti i negazionisti rimprovera: “Non è vero ...

ninofrassicaoff : TUTTI CON LA MASCHERINA mi raccomando. Ne approfitto per fare il MASCHERINA QUIZ: Oggi prima puntata iniziamo con G… - RevenewsI : Intervistato nel programma 'Giletti 102.5', #GianniMorandi parla di #Covid19 e dà un consiglio agli italiani su com… - hulkevberg : la mia testa pensava Kim Namjoon, le mie dita pensavano di star scrivendo Kim Namjoon, la mia tastiera scriveva Gia… - SMSNEWSOFFICIAL : GIANNI MORANDI A RTL 102.5: “STIAMO ATTENTI A NATALE PER EVITARE LA TERZA ONDATA. IL COVID NON COLPISCE SOLO GLI AN… - GammaStereoRoma : Gianni Morandi - La fisarmonica -