Inter, Lukaku su Eriksen: “Ho un consiglio per Christian, ma deve ascoltarmi” (Di giovedì 19 novembre 2020) Romelu Lukaku dalla parte di Christian Eriksen.Serie A, designazioni arbitrali 8a giornata: Inter-Torino a La Penna, Napoli-Milan…Il centravanti belga dell'Inter ha consigliato al suo compagno di squadra di imparare al più presto possibile la lingua italiana. L'attaccante nerazzurro, al termine della sfida di Nations League tra Belgio e Danimarca, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al danese."Eriksen ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo, ma se imparasse l'italiano diventerebbe tutto più facile. Ci sono calciatori che impiegano più tempo per adattarsi al calcio italiano. Io sono stato fortunato ad abituarmi velocemente.Eriksen ha ancora del lavoro da fare con la lingua. Se imparasse l'italiano, diventerebbe tutto più facile. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Romeludalla parte di.Serie A, designazioni arbitrali 8a giornata:-Torino a La Penna, Napoli-Milan…Il centravanti belga dell'ha consigliato al suo compagno di squadra di imparare al più presto possibile la lingua italiana. L'attaccante nerazzurro, al termine della sfida di Nations League tra Belgio e Danimarca, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al danese."ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo, ma se imparasse l'italiano diventerebbe tutto più facile. Ci sono calciatori che impiegano più tempo per adattarsi al calcio italiano. Io sono stato fortunato ad abituarmi velocemente.ha ancora del lavoro da fare con la lingua. Se imparasse l'italiano, diventerebbe tutto più facile. ...

FcInterNewsit : Lukaku: 'Eriksen può diventare un fuoriclasse, voglio aiutarlo. F4 col Belgio? Più importante Inter-Torino' - Inter : ??? | NAZIONALI Quattro nerazzurri in campo per la Nations League: ecco il resoconto della serata di ieri ?? - MilanoInForma : Inter, Lukaku in soccorso di Eriksen: 'Voglio aiutarlo, ma deve imparare l'italiano' - Mediagol : #Inter, Lukaku su Eriksen: 'Ho un consiglio per Christian, ma deve ascoltarmi' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Inter, Lukaku in soccorso di Eriksen: 'Voglio aiutarlo, ma deve imparare l'italiano' -