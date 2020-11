‘Amici 20’, ecco chi sono gli ultimi allievi che vanno a completare la nuova classe del talent show! (Di lunedì 16 novembre 2020) La formazione della nuova classe di Amici di Maria De Filippi è proseguita durante il daytime appena andato in onda su Italia 1. La ventesima edizione del programma presenta un corpo docente parzialmente rinnovato con la presenza di Arisa, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini e Rudy Zerbi. Riccardo, aspirante per la sezione ballo, si è esibito in un ballo contemporaneo riuscendo ottenere il banco grazie a Lorella. Il ragazzo ha deciso di prendere quello di Riki, il quale si è poi esibito con Perdo le parole. In seguito, in conclusione delle esibizioni, è stato il turno di Letizia, cantante lirica. La ragazza ha cantato La regina della notte e grazie alla sua esibizione, con il giudizio positivo di Arisa, ha ottenuto un banco ed ha preso quello di Diana Del Bufalo. Successivamente, Maria ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 novembre 2020) La formazione delladi Amici di Maria De Filippi è proseguita durante il daytime appena andato in onda su Italia 1. La ventesima edizione del programma presenta un corpo docente parzialmente rinnovato con la presenza di Arisa, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini e Rudy Zerbi. Riccardo, aspirante per la sezione ballo, si è esibito in un ballo contemporaneo riuscendo ottenere il banco grazie a Lorella. Il ragazzo ha deciso di prendere quello di Riki, il quale si è poi esibito con Perdo le parole. In seguito, in conclusione delle esibizioni, è stato il turno di Letizia, cantante lirica. La ragazza ha cantato La regina della notte e grazie alla sua esibizione, con il giudizio positivo di Arisa, ha ottenuto un banco ed ha preso quello di Diana Del Bufalo. Successivamente, Maria ...

