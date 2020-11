Ultimi comizi in vista del voto Usa, Biden in vantaggio ma Trump è in recupero (Di lunedì 2 novembre 2020) I sondaggi danno sempre in vantaggio Biden su Trump. Ma il presidente uscente è convinto di poter recuperare terreno sul rivale democratico e si dice pronto a dare battaglia legale anche dopo il 3 ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020) I sondaggi danno sempre insu. Ma il presidente uscente è convinto di poter recuperare terreno sul rivale democratico e si dice pronto a dare battaglia legale anche dopo il 3 ...

FirenzePost : Elezioni Usa: sprint finale per la casa Bianca, ultimi comizi - periodicodaily : Obama e Biden insieme in Michigan negli ultimi comizi - Periodico Daily - Sercit1 : RT @gzibordi: 58MILA PER TRUMP oggi in Pensylvania e sta tendendo 3 o 4 comizi del genere al giorno a 74 anni e appena passato il Covid ne… - lucaesse5 : @aldo_rovi @stazioofficial @RadioSavana i decreti di emergenza sono fatti per contrastare le emergenze. in germania… - italiafirst : RT @gzibordi: 58MILA PER TRUMP oggi in Pensylvania e sta tendendo 3 o 4 comizi del genere al giorno a 74 anni e appena passato il Covid ne… -