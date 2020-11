Lockdown locali, Zingaretti: “Misure condivise in tutta Italia, ma più restrittive dove contagio è alto. Qualcuno diceva che era finito tutto” (Di domenica 1 novembre 2020) “Non dobbiamo avere paura di intervenire a livello locale, in determinate zone dove i numeri del contagio sono più alti. Non è vero che i provvedimenti mirati non servono“. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, prende le distanze dalle dichiarazioni di altri governatori Italiani, Attilio Fontana e Giovanni Toti in testa, che invece invocavano “misure omogenee” in tutte le aree Italiane. “In queste ore si stanno valutando misure che siano in equilibrio, non invasive – ha spiegato – È giusto legare le regole al tasso di contagio dei territori. Se c’è rischio di saturazione di posti letto in una zona è giusto intervenire”. Parlando a Mezz’ora in più, su Rai3, il leader del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “Non dobbiamo avere paura di intervenire a livello locale, in determinate zonei numeri delsono più alti. Non è vero che i provvedimenti mirati non servono“. Il presidente della Regione Lazio, Nicola, prende le distanze dalle dichiarazioni di altri governatorini, Attilio Fontana e Giovanni Toti in testa, che invece invocavano “misure omogenee” in tutte le areene. “In queste ore si stanno valutando misure che siano in equilibrio, non invasive – ha spiegato – È giusto legare le regole al tasso didei territori. Se c’è rischio di saturazione di posti letto in una zona è giusto intervenire”. Parlando a Mezz’ora in più, su Rai3, il leader del ...

