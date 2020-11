CorSport | Napoli-Sassuolo | Gattuso non rischia e non convoca Insigne

(Di domenica 1 novembre 2020) Oggi ilaffronterà ilal San Paolo. Tra iti danon ci sarà Lorenzo, che ieri è tornato a lavorare in parte con la squadra dopo l’infortunio subito nel match contro la Real Sociedad in Europa League. Il Corriere dello Sport scrive che ilpreferisce nonre e che quindi il capitano finirà in tribuna. “Meglio nonre, la stagione è lunga: Lorenzoha ascoltato i suggerimenti del corpo, quelli die del medico, e poi ha capito che non vale la pena lasciarsi andare”. Contro iltoccherà a Lozano agire a sinistra. Rispetto alla gara di Europa League di giovedì, ...

napolista : CorSport: #Gattuso resterà a #Napoli fino al 2023 senza clausole soffocanti Il tecnico e De Laurentiis hanno raggiu… - RStrones : @lapoelkann_ @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport @mattinodinapoli @corrmezzogiorno @rep_napoli @sscnapoli Compagni di festini? - CorSport : #Gattuso #Napoli, c'è il sì! Rinnovo fino al 2023 ?? - Massimi33587666 : @lapoelkann_ @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport @mattinodinapoli @corrmezzogiorno @rep_napoli @sscnapoli Chi fa bat… - infoitsport : CorSport - Disgelo Milik-Napoli, l'agente e Giuntoli lavorano per una scelta comune in vista di gennaio: la situazi… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Napoli

IlNapolista

Su Corsport: Covid. stipendi a rischio. Mentre il contagio dilaga (31.758 casi), il calcio fa i conti con la crisi. Il buco si allarga, 400 milioni di perdite: 15 club non ...C’è stato un tempo, ma dev’essergli apparso come infinito, in cui Milik ha sospettato di poter resistere fino al prossimo giugno, per liberarsi a parametro zero: poi ha capito che altri otto mesi a bo ...