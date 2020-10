sportli26181512 : #Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: rinnovo di Gattuso più vicino: Il tecnico azzurro adeguerà il contratto a… - apetrazzuolo : L'ELOGIO - Bucchioni: 'E' il Napoli più forte dell'era De Laurentiis' - infoitsport : Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: possibile contatto con Gattuso per il rinnovo - sportli26181512 : Regali e rinnovo di Gattuso: il ritorno di De Laurentiis a Castel Volturno: Regali e rinnovo di Gattuso: il ritorno… - Gazzetta_it : Regali e rinnovo di #Gattuso, il ritorno di #DeLaurentiis a #CastelVolturno #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Intanto la squadra e' tornata al lavoro in vista del match dell'Anoeta. Ci sara' un po' di turn over visto che domenica arriva il Sassuolo al San Paolo. In ogni caso contro i baschi sarà una sfida ...Intanto la squadra e' tornata al lavoro in vista del match dell'Anoeta. Ci sara' un po' di turn over visto che domenica arriva il Sassuolo al San Paolo. In ogni caso contro i baschi sarà una sfida ...