Lewandowski, arrestato il suo ex agente. “Minacce per avere venti mln” (Di martedì 27 ottobre 2020) L'ex agente di Robert Lewandowski - da quanto scrive il quotidiano Der Spiegel - è stato arrestato in Polonia per minacce all'attaccante. Si parla di una tentata estorsione di venti mln ai danni del calciatore e la casa dell'ex agente (che ha lavorato con lui dal 2008 al 2018) è stata perquisita dalla Polizia.Un portavoce dell'accusa avrebbe riferito che le richieste del procuratore non trovavano alcun riscontro nei contratti sottoscritti con il giocatore. Kucharski avrebbe chiesto a Lewandowski un pagamento perché non divulgasse sue informazioni private. "Le richieste non avevano alcun riscontro nei contratti firmati dai due", ha spiegato un portavoce dell'accusa. Lewandowski, arrestato il suo ex ... Leggi su golssip (Di martedì 27 ottobre 2020) L'exdi Robert- da quanto scrive il quotidiano Der Spiegel - è statoin Polonia per minacce all'attaccante. Si parla di una tentata estorsione dimln ai danni del calciatore e la casa dell'ex(che ha lavorato con lui dal 2008 al 2018) è stata perquisita dalla Polizia.Un portavoce dell'accusa avrebbe riferito che le richieste del procuratore non trovavano alcun riscontro nei contratti sottoscritti con il giocatore. Kucharski avrebbe chiesto aun pagamento perché non divulgasse sue informazioni private. "Le richieste non avevano alcun riscontro nei contratti firmati dai due", ha spiegato un portavoce dell'accusa.il suo ex ...

