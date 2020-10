Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini: ecco perché (Di lunedì 26 ottobre 2020) All’inizio della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 26 ottobre, avrebbero dovuto fare il loro ingresso nella Casa tre nuovi concorrenti. Il reality show si allunga fino a febbraio 2021 e il cast – per forza di cose – ha bisogno di essere rimpolpato. Purtroppo, stasera, nessuno di nuovo entrerà in pista.... L'articolo Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini: ecco perché proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 ottobre 2020) All’inizio della tredicesima puntata delVip, in onda lunedì 26 ottobre, avrebbero dovuto fare il loro ingresso nella Casa tre nuovi concorrenti. Il reality show si allunga fino a febbraio 2021 e il cast – per forza di cose – ha bisogno di essere rimpolpato. Purtroppo, stasera, nessuno di nuovo entrerà in pista.... L'articoloVip,l’ingresso diperché proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - gjvemelovvee : RT @annullataa: GUARDA OPPINI IN QUESTI GIORNI PUÒ DIRE PURE LE PEGGIO CATTIVERIE, NON ME FOTTE UN CAZZO. IO AL GRANDE FRATELLO, CHE PROL… - cercavo_te : ECCO A VOI IL VERO: - CONDUTTORE, - OPINIONISTA, - AUTORE DI QUESTO GRANDE FRATELLO VIP #GFVIP -