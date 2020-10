Stop ospiti in casa, evitare spostamenti in altri comuni, e chiusura dei centri commerciali nel week-end: ecco la bozza del Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) ecco la bozza del nuovo Dpcm, con le nuove misure che il presidente del Consiglio si appresta ad ufficializzare. Arriva la didattica a distanza nelle Università “Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19”. Recupero delle attività ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 ottobre 2020)ladel nuovo, con le nuove misure che il presidente del Consiglio si appresta ad ufficializzare. Arriva la didattica a distanza nelle Università “Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19”. Recupero delle attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Stop ospiti Nuovo Dpcm, la bozza: chiusura bar negozi alle 18, stop palestre, no feste e ospiti Corriere della Sera SETTORE GIOVANILE: stop per Primavera e Under U16 e U15. In campo solo U17

Il settore giovanile della Salernitana è stato colpito da alcuni casi e le partite sono state rinviate a data da destinarsi. Nel dettaglio, la Primavera non giocherà oggi a Lecce, ...

Roberto Saviano: "La rivolta di Napoli è il fallimento delle politiche di De Luca e del Governo"

“La camorra guadagna dal lockdown”. Roberto Saviano parla della rivolta che ha messo a ferro e fuoco il borgo di Santa Lucia nella notte tra il 23 e il 24 ottobre.

