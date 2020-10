Coronavirus | 19 644 casi | superati i 500mila contagi dall' inizio della pandemia

(Di sabato 24 ottobre 2020) I dati delle regioni A Tgcom24 l'assessore alla SanitàLombardia , Giulio Gallera, ha indicato i dati di oggi: 'Abbiamo 4.959 positivi in tutta la Regione, 2.306 a Milano e provincia, 197 ...

?? #Coronavirus, 24 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 203.182 • Deceduti: 37.210 (+151) • Dimessi/Guariti: 264.117 (+2.30…
In Italia 19.644 nuovi casi in 24 ore, i morti sono 151
Coronavirus: ieri 19.644 casi con 177mila tamponi, 151 morti

Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.526 casi odierni è di 44 ...