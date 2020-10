CorSport: Napoli-Az, Insigne e Mertens partono dalla panchina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Domani sera, contro l’Az Alkmaar, ci sarà il ritorno di Lorenzo Insigne sulla panchina del Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Che dà anche per superato il problema alla spalla riportato da Mertens durante la partita contro l’Atalanta. Entrambi potrebbero partire dalla panchina. “E questa è roba per Insigne, che avverte risposte positive e spera di andare in panchina, ma anche per Mertens, che potrebbe accomodarsi al fianco del socio, per riposare un po’”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Domani sera, contro l’Az Alkmaar, ci sarà il ritorno di Lorenzosulladel, scrive il Corriere dello Sport. Che dà anche per superato il problema alla spalla riportato dadurante la partita contro l’Atalanta. Entrambi potrebbero partire. “E questa è roba per, che avverte risposte positive e spera di andare in, ma anche per, che potrebbe accomodarsi al fianco del socio, per riposare un po’”. L'articolo ilsta.

CorSport : Lo sponsor #Juve fa ironie sul #Napoli: bufera social ?? - napolista : CorSport: #NapoliAz, #Insigne e #Mertens partono dalla panchina Il capitano sembra essersi ripreso dall’infortunio… - Cede66De : @CorSport Non esageriamo !! Se perde stasera il Napoli #Gattuso ridiventa un fesso !! Troppi giudizi fatti con emo… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? Tegola in casa #Napoli, #Mertens out ?? L'indiscrezione del @CorSport ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #EuropaLeague https://t… - Luciano07170402 : @CorSport Untrà Napoli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Napoli Corsport: Napoli-Az si gioca nonostante i 9 positivi tra gli olandesi IlNapolista Bakayoko-Napoli, CorSport: così Gattuso ha convinto Giuntoli in estate. Il retroscena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull’affare Bakayoko e svela un retroscena che avrebbe per protagonista proprio mister Gattuso. Suo sarebbe il merito di aver convinto Giuntoli ...

CorSport; con Bakayoko il Napoli ha…"

Ha spento la macchina perfetta di Gasperini e l’ha umiliata con un gioco che non si vedeva dall’epoca del vero Sarri. Occhio al Napoli, scrive Alberto… Leggi ...

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull’affare Bakayoko e svela un retroscena che avrebbe per protagonista proprio mister Gattuso. Suo sarebbe il merito di aver convinto Giuntoli ...Ha spento la macchina perfetta di Gasperini e l’ha umiliata con un gioco che non si vedeva dall’epoca del vero Sarri. Occhio al Napoli, scrive Alberto… Leggi ...