Casamonica, sgombero all'alba: demolite le villette abusive a Roma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Carabinieri, polizia di Stato e polizia locale questa mattina hanno condotto l'operazione per lo sgombero delle villette abusive a Roma. Sul posto anche la sindaca Raggi. Una villa padronale con piscina, altre sei villette più piccole, tutte abusive e riconducibili ai Casamonica, sono state liberate alle prime luci dell'alba dalle forze dell'ordine. È partita questa … L'articolo Casamonica, sgombero all'alba: demolite le villette abusive a Roma proviene da www.meteoweek.com.

