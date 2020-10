Aggrediscono e feriscono ragazzo di colore | “Tornatene al tuo paese”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il fatti risalgono allo scorso luglio, quando un uomo insieme ai suoi figli hanno intercettato un 22enne per aggredirlo verbalmente e fisicamente. Ennesimo caso di razzismo. Auto polizia (Web)I fatti come detto risalgono allo scorso luglio, quando un uomo insieme ai suoi due figli avvicina un22enne del Burkina Faso, da li gli insulti e le offese a sfondo razzista, poi l’aggressione vera e propria a colpi di machete. Un episodio di inaudita violenza avvenuto a Modena, per motivi abbastanza futili. Sembra infatti che ilfosse amico di alcune persone con le quali gli aggressori avevano avuto delle frizioni. Ennesimo caso di violenza ed allo stesso tempo di razzismo, che porta in carcere l’uomo insieme ai suoi due giovani figli. Per il 22enne dopo essere stato curato in ospedale ci sono i postumi del ferimento ...