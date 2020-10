Moto3, GP Aragon 2020: Raul Fernandez centra la quarta pole dell’anno davanti a Vietti. 3° Arenas, 6° Fenati (Di sabato 17 ottobre 2020) Raul Fernandez si conferma lo specialista n.1 del giro secco e conquista la quarta pole position della stagione firmando il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2020, undicesima tappa del Mondiale Moto3. Lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo, alla settima prima fila dell’anno, ha messo a segno un fantastico time-attack in 1’57″681 nella fase centrale del Q2 per poi rischiare di perdere la pole proprio sulla bandiera a scacchi in favore di un superlativo Celestino Vietti, 2° alla fine con 59 millesimi di ritardo dalla vetta a causa di un piccolo rallentamento all’ultima curva provocato da Ogura. L’azzurro dello Sky Racing Team, pienamente in lotta per il ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)si conferma lo specialista n.1 del giro secco e conquista laposition della stagione firmando il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio d’, undicesima tappa del Mondiale. Lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo, alla settima prima fila dell’anno, ha messo a segno un fantastico time-attack in 1’57″681 nella fasele del Q2 per poi rischiare di perdere laproprio sulla bandiera a scacchi in favore di un superlativo Celestino, 2° alla fine con 59 millesimi di ritardo dalla vetta a causa di un piccolo rallentamento all’ultima curva provocato da Ogura. L’azzurro dello Sky Racing Team, pienamente in lotta per il ...

MandorinoLuigi : RT @gponedotcom: Ad Aragon 4ª pole position dell'anno per Fernandez, 2° Vietti: Arenas chiude la prima fila, mentre Ogura è 6°. Sesto posto… - gponedotcom : GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON 2020 - #Moto3 #Q2 Classifica: GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON 2020 - #Moto3 #Q2 Cla… - gponedotcom : Ad Aragon 4ª pole position dell'anno per Fernandez, 2° Vietti: Arenas chiude la prima fila, mentre Ogura è 6°. Sest… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Aragon 2020 in DIRETTA: ultimi giri della Q2 - #Moto3 #Aragon #DIRETTA: #ultimi #della - gponedotcom : GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON 2020 - #Moto3 #Q1 Classifica: GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON 2020 - #Moto3 #Q1 Cla… -