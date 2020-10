Coronavirus, a Bergamo sette ricoverati in "area critica". "Situazione gestibile" (Di sabato 17 ottobre 2020) La crescita dei contagi non conosce sosta, con la conseguente pressione su ospedali e terapie intensive. Questa pressione nella Bergamasca si è tradotta con l'aumento dei pazienti al Papa Giovanni ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) La crescita dei contagi non conosce sosta, con la conseguente pressione su ospedali e terapie intensive. Questa pressione nella Bergamasca si è tradotta con l'aumento dei pazienti al Papa Giovanni ...

