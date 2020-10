Coronavirus, Conte “Confronto periodico con i leader Ue” (Di venerdì 16 ottobre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Adesso che sta tornando la fase acuta della pandemia, che un pò tutti i Paesi europei soffriamo, ci siamo detti che sarebbe utile avere delle videoconferenze periodiche in modo da parlare di tutti gli aspetti a aggiornarci: ricerca sui vaccini, terapie, resilienza dei sistemi nazionalitest, controlli, misure restrittive. Quindi su questo torneremo ragionevolmente a confrontarci con una cadenza settimanale o periodica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte prima di prendere parte ai lavori del secondo giorno del Consiglio Europeo, a Bruxelles.(ITALPRESS). Coronavirus, Conte “Confronto periodico con i leader Ue” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Adesso che sta tornando la fase acuta della pandemia, che un pò tutti i Paesi europei soffriamo, ci siamo detti che sarebbe utile avere delle videoconferenze periodiche in modo da parlare di tutti gli aspetti a aggiornarci: ricerca sui vaccini, terapie, resilienza dei sistemi nazionalitest, controlli, misure restrittive. Quindi su questo torneremo ragionevolmente a confrontarci con una cadenza settimanale o periodica”. Lo ha detto il premier Giuseppeprima di prendere parte ai lavori del secondo giorno del Consiglio Europeo, a Bruxelles.(ITALPRESS).“Confrontocon iUe” su Il Corriere della Città.

LegaSalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - Corriere : Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - Agenzia_Ansa : Il presidente Mattarella ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery fund spronando a mettere… - Grillino_eFiero : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, #Conte: 'Chiudere in blocco la scuola non è la soluzione migliore. Non mi aspetto un lockdown su Milano. D… - Danae0308 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, #Conte: 'Chiudere in blocco la scuola non è la soluzione migliore. Non mi aspetto un lockdown su Milano. D… -