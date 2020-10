Napoli, Bakayoko freme: «Vorrei esserci contro l’Atalanta. Scudetto? Non è il momento di parlarne» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiemoué Bakayoko è stato il rinforzo che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha concesso a Gennaro Gattuso negli ultimi giorni di mercato. Il mediano, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss oggi ha rilasciato la sua prima intervista da neo-calciatore azzurro. «Non è il momento di parlare di Scudetto – ha detto – il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti. Ho tanta voglia di giocare, considerato che non scendo in campo da parecchi mesi. Sabato Vorrei essere in campo, ma dipende dal mister. L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene e assai veloce». Foto: Twitter Napoli L'articolo Napoli, Bakayoko ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiemouéè stato il rinforzo che il patron del, Aurelio De Laurentiis, ha concesso a Gennaro Gattuso negli ultimi giorni di mercato. Il mediano, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss oggi ha rilasciato la sua prima intervista da neo-calciatore azzurro. «Non è ildi parlare di– ha detto – il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti. Ho tanta voglia di giocare, considerato che non scendo in campo da parecchi mesi. Sabatoessere in campo, ma dipende dal mister. L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene e assai veloce». Foto: TwitterL'articolo...

PianetaMilan : .@sscnapoli, @TimoeB08: '#Gattuso? Un pazzo, proprio come al @acmilan!' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bakayoko… - sportface2016 : #Napoli, le parole di Tiemoué #Bakayoko: 'Non gioco da tanto ma mi sento in forma' - TuttoFanta : ??#NAPOLI: le parole di #Bakayoko: 'Posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo, sabato vorrei già essere in camp… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Bakayoko si presenta: 'Al #Napoli per #Gattuso, ma non parliamo di scudetto' - zazoomblog : Napoli Bakayoko: Gattuso mi ha convinto lotteremo per lo scudetto - #Napoli #Bakayoko: #Gattuso #convinto -