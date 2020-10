Jane Fonda, basta sesso: «Sono troppo occupata (e ne ho già fatto tanto)» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Senza sesso sarei triste, ma se non ci sarà più andrà bene comunque». Era il 2015 e Jane Fonda, in una lunga intervista a «Che tempo che fa», analizzava il suo rapporto con la sessualità: all’epoca aveva appena compiuto 77 anni ed era legata sentimentalmente al produttore Richard Perry. Oggi, che di anni ne ha quasi 83, non ha uomini al suo fianco e – pare – abbia chiuso con l’attività sotto le lenzuola. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Senza sesso sarei triste, ma se non ci sarà più andrà bene comunque». Era il 2015 e Jane Fonda, in una lunga intervista a «Che tempo che fa», analizzava il suo rapporto con la sessualità: all’epoca aveva appena compiuto 77 anni ed era legata sentimentalmente al produttore Richard Perry. Oggi, che di anni ne ha quasi 83, non ha uomini al suo fianco e – pare – abbia chiuso con l’attività sotto le lenzuola.

La conduttrice ha provato a stuzzicarla chiedendole se il segreto della sua bellezza stesse proprio nel sesso sfrenato, ma Jane ha smentito categoricamente. «A dir la verità in questo momento non ne ...

