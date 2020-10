“Non so niente di lui”, Elisabetta Gregoraci parla di Pierpaolo con Zelletta “Fa fatica ad esprimersi” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci confidandosi con Andrea Zelletta, ha svelato di provare dell’interesse per Pierpaolo Pretelli: “un po’ mi piace, c’è una grande alchimia quando ci guardiamo” ma, nel contempo, ha detto di conoscere molto poco il suo compagno d’avventura del Grande Fratello Vip. “Non so niente di lui”, Elisabetta Gregoraci parla di Pierpaolo “Fa fatica ad... L'articolo “Non so niente di lui”, Elisabetta Gregoraci parla di Pierpaolo con Zelletta “Fa fatica ad esprimersi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 ottobre 2020)confidandosi con Andrea, ha svelato di provare dell’interesse perPretelli: “un po’ mi piace, c’è una grande alchimia quando ci guardiamo” ma, nel contempo, ha detto di conoscere molto poco il suo compagno d’avventura del Grande Fratello Vip. “Non sodi lui”,di“Faad... L'articolo “Non sodi lui”,dicon“Faad esprimersi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù ...

NetflixIT : Dedichiamo questo tweet a tutti quelli che guardano The Haunting of Bly Manor da soli. E anche a quelli soli non pe… - MichelaMarzano : Perché chiunque possa essere libero di essere se stesso, senza doversi giustificare, anche perché non c’è niente di… - ilfoglio_it : La guerra dei sessi ha prodotto un maschilismo separatista, che non ha niente a che fare con il patriarcato e non s… - CristianRiva74 : @ilariacapua Visione standard del negazionista medio della Dottoressa Capua e dei suoi studi di veterinaria ... Eh… - RolandVDMerry : MONZA U16 2-4 CHIEVO U16 Poi entro qua ed è come se non fosse successo niente.... Bravi, sono quelli come voi che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non niente Helidon Xhinxha a Venezia Fortune Italia