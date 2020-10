GP Francia: in Moto2 trionfo di Lowes, Bezzecchi terzo (Di domenica 11 ottobre 2020) LE MANS - Sam Lowes vince il Gran Premio di Francia nella classe Moto2 al termine di una gara emozionante sul circuito di Le Mans. Il pilota britannico sfrutta la caduta di Dixon, in testa fino a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) LE MANS - Samvince il Gran Premio dinella classeal termine di una gara emozionante sul circuito di Le Mans. Il pilota britannico sfrutta la caduta di Dixon, in testa fino a ...

In Moto2 grande vittoria si Sam Lowes davanti a Gardner e Bezzecchi, con quest’ultimo che insieme a Bastianini mangiano punti a Marini solo 17°. Subito due colpi di scena prima dell’inizio della gara ...

Petrucci doma la pista bagnata di Le Mans

11 più di Mir (11 o in Francia) e 19 su Dovizioso (4 o). Miglior risultato stagionale per Lüthi (5 o) In Moto2 Thomas Lüthi (Kalex) non è riuscito a inserirsi nella lotta per il successo (andato ...

